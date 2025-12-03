De la Villa Cheneviere au Pavillon des Sciences

Villa Cheneviere Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Laissez-vous conter les multiples vies de la Villa Chenevière ! A l’origine propriété de l’industriel Charles Goguel, la demeure bourgeoise construite au 19e siècle a ensuite trouvé une nouvelle fonction en accueillant le collège technique de jeunes filles, puis, dans les dernières décennies, le siège du Pavillon des Sciences, Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de Bourgogne Franche-Comté.

Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr .

Villa Cheneviere Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

English : De la Villa Cheneviere au Pavillon des Sciences

German : De la Villa Cheneviere au Pavillon des Sciences

Italiano :

Espanol :

L’événement De la Villa Cheneviere au Pavillon des Sciences Montbéliard a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD