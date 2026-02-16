De la ville au jardin comment réduire le débit d’eau ? Place Blot Caen

De la ville au jardin comment réduire le débit d’eau ?

Place Blot Jardin des plantes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 16:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Ca coule de source… ou pas ! Comment gérer et préserver la ressource en eau à l’échelle de son jardin ou à celle de la collectivité ? Le Jardin des plantes vous propose une animation concrète, dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau.

En partenariat avec les jardins familiaux et partagés de la Ville de Caen. .

Place Blot Jardin des plantes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 38 accueil-ev@caen.fr

English : De la ville au jardin comment réduire le débit d’eau ?

It all makes sense… or doesn’t it! How can you manage and preserve water resources in your own garden or in the community at large? The Jardin des plantes is putting on a practical activity to mark World Water Day.

