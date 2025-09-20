De l’abbaye royale à la maison d’éducation de la Légion d’honneur Maison d’éducation de la Légion d’honneur – Ancienne abbaye royale Saint-Denis

De l’abbaye royale à la maison d’éducation de la Légion d’honneur 20 et 21 septembre Maison d’éducation de la Légion d’honneur – Ancienne abbaye royale Seine-Saint-Denis

Sur inscription exclusivement auprès de l’office du tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’ancienne abbaye royale de Saint-Denis en France, entièrement reconstruite au XVIIIe siècle, abrite depuis 1809 l’une des maisons d’éducation de la Légion d’honneur, internat de jeunes filles fondé par Napoléon Ier et rattaché à la grande chancellerie de l’ordre.

À découvrir : la cour d’honneur et les bâtiments abbatiaux, splendeurs de l’architecture du XVIIIe siècle, le carré du cloître et ses escaliers monumentaux, son jardin, la chapelle et le réfectoire.

Maison d'éducation de la Légion d'honneur – Ancienne abbaye royale RDV Office de tourisme Plaine-Commune-Grand-Paris – 1 rue de la République 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 870 870 http://www.legiondhonneur.fr Établissement public, il accueille aujourd'hui en internat 500 élèves de lycée, classes préparatoires et BTS – filles, petites-filles et arrière-petites-filles de décorés de la Légion d'Honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite. Les bâtiments abbatiaux s'élèvent aujourd'hui à l'emplacement de l'abbaye construite au Moyen Âge et qu'ils ont quasi intégralement remplacée. Les travaux, commencés en 1700 et poursuivis pendant tout le XVIIIe siècle, ont suivi les dessins de Robert de Cotte, alors Premier architecte du Roi. La galerie nord et l'infirmerie ne s'achevèrent qu'après 1765, ainsi que le bâtiment renfermant l'hôtellerie et l'appartement du roi. Pendant la Révolution, l'abbaye est transformée en hôpital. En 1809, elle est affectée par Napoléon Ier à la Légion d'Honneur pour l'établissement de la principale de ses maisons d'éducation. M13 Basilique de Saint-Denis Bus 253, 153, 239

Visite commentée

Marlène Awaad