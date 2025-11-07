De l’acier au papier. Regards sur le timbre gravé Musée de la poste Paris

De l’acier au papier. Regards sur le timbre gravé 7 novembre 2025 – 12 octobre 2026 Musée de la poste Paris

Plein tarif : 11 € par personne – Plein tarif inter-exposition (du 6 janvier au 6 avril 2026) : 9 € par personne – Tarif réduit : 6 € par personne

Début : 2025-11-07T11:00:00+01:00 – 2025-11-07T18:00:00+01:00

Fin : 2026-10-12T11:00:00+02:00 – 2026-10-12T18:00:00+02:00

Comment rendre visible un geste d’exception ? L’exposition photographique De l’acier au papier. Regards sur le timbre gravé propose une réponse sensible et inédite.

Le Musée de La Poste met en lumière l’art minutieux du timbre gravé en taille-douce, un savoir-faire rare inscrit à l’inventaire français du patrimoine culturel immatériel.

Confiée à la photographe Sophie Brändström, membre de l’agence Signatures, cette enquête visuelle explore les gestes qui donnent naissance aux timbres-poste gravés, et rend hommage à celles et ceux qui assurent la pérennité de cet artisanat d’excellence : graveurs, imprimeurs, collectionneurs… C’est tout un écosystème philatélique qui est ici célébré.

Le Musée de La Poste est à la fois un Musée de France, un musée d'entreprise et un musée de société qui retrace l'histoire d'une activité, celle de la transmission des messages depuis plus de six siècles. Il présente une collection riche et diversifiée comprenant des archives philatéliques, des objets historiques et des œuvres d'art contemporain. En complément de son parcours permanent, le musée propose des expositions temporaires régulièrement renouvelées. Le musée propose des visites, des ateliers et des animations pour tous publics, tout au long de l'année.

