De l’affaire Dreyfus à la Shoah Mémorial de la Shoah Paris

Chef‑d’œuvre de Charles Garnier, l’Opéra est orné de portraits des plus grands compositeurs. Parmi eux, des personnalités juives dont le succès est le révélateur d’une intégration réussie dans tous les domaines. Pourtant, celle‑ci rencontre un frein alors qu’éclate « l’Affaire », qui déchire le pays à partir de 1894. Victime de ce que l’on nomme, depuis 1879, « antisémitisme », Alfred Dreyfus, capitaine de l’armée, est accusé de haute trahison et dégradé dans la cour de l’École militaire. Les espaces visités, tels les lieux de mémoire de la rafle du Vel d’Hiv, témoignent également de la persécution des Juifs au temps de la Shoah.

Informations Durée : 2h30.

Niveau : bons marcheurs.

Important : un déplacement en métro est prévu pendant le parcours, prière de se munir de titres de transport.

Lieu de rendez-vous : indiqué quelques jours avant le parcours.

Parcours de mémoire dans Paris, organisé par le Mémorial de la Shoah

Le dimanche 15 mars 2026

de 10h30 à 12h30

payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

