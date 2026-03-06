« De l’Afghanistan des talibans à l’Iran : regards croisés » – Conférence par Dorothée OLLIERIC et Mortaza BEHBOUDI Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 14:30 – 16:00

Gratuit : non 8 € / Gratuit Gratuit pour les étudiants inscrits à l’Observatoire des Médias ou à l’Atelier des médias de l’Université permanente8 € entrée pour tousPas de réservation. Billetterie sur place Tout public

L’Observatoire des médias de l’Université permanente de Nantes poursuit son cycle de rencontres avec des personnalités marquantes de l’univers médiatique. Après Marie Drucker, Laurent Joffrin, François-Xavier Lefranc, Pierre-Marie Hériaud et Emeric Coche, Aujourd’hui, les invités sont Dorothée OLLIERIC et Mortaza BEHBOUDI.Plus d’infos à venir.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

