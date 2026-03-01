DE L’AIR ! SORTIE DE RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE JUPON La CASA MUSICALE Perpignan
DE L’AIR ! SORTIE DE RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE JUPON La CASA MUSICALE Perpignan mardi 17 mars 2026.
DE L’AIR ! SORTIE DE RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE JUPON
La CASA MUSICALE 1 rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 19:00:00
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
De l’Air ! est un spectacle de cirque contemporain poétique et engagé, mêlant danse et musique pour explorer nos espaces de liberté.
.
La CASA MUSICALE 1 rue Jean Vielledent Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 17 22 news@casamusicale.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
De l’Air! is a poetic and committed contemporary circus show, combining dance and music to explore our freedom.
L’événement DE L’AIR ! SORTIE DE RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE JUPON Perpignan a été mis à jour le 2026-03-03 par PERPIGNAN TOURISME