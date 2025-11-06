De l’allaitement à la diversification alimentaire Jaligny-sur-Besbre
De l’allaitement à la diversification alimentaire Jaligny-sur-Besbre jeudi 6 novembre 2025.
De l’allaitement à la diversification alimentaire
Jaligny-sur-Besbre Allier
Avec Camille BRUNAUD, accompagnatrice en parentalité
Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr
English :
With Camille BRUNAUD, parenting coach
German :
Mit Camille BRUNAUD, Elternbegleiterin
Italiano :
Con Camille BRUNAUD, coach genitoriale
Espanol :
Con Camille BRUNAUD, coach de padres
