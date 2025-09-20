De l’alpage à la table ! Maison du fromage Abondance Abondance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

• VISITEZ LA MAISON DU FROMAGE ABONDANCE : Un parcours en 9 étapes vous permet de déceler au fil des paysages, des gestes, des savoir-faire et des sens, les secrets du fromage Abondance. Prolongez votre découverte des fromages de Savoie en passant par la boutique de produits locaux !

• DE L’ALPAGE À LA TABLE (Parcours ludique) : Initiez-vous aux spécificités du fromage Abondance et mobilisez vos sens avec ce parcours de visite ludique pour toute la famille.

• LA BROUETTE DE JULIETTE (3-6 ans) : Au fil d’une histoire illustrée et grâce à une brouette pleine de surprises, explorez le quotidien de Juliette, une jeune agricultrice d’Abondance. Activité pour les familles avec des tout-petits.

• AVIS DE RECHERCHE : 8 fromages se sont échappés … à vous de les retrouver, munis de votre smartphone. Pour cela, rien de plus simple : téléchargez l’application Pégase LAB depuis Apple Store ou Google Play ; “ajoutez un jeu” et entrez le code 1583rfm.

• MAIS QUI A CROQUE DANS LA MEULE D’ABONDANCE ? (JEU DE PISTE) : Devenez des détectives en herbe … Menez l’enquête et tentez de retrouver le gourmand qui n’a pas résisté à l’envie de croquer dans une meule d’Abondance ! Votre mission, si vous l’acceptez, intégrer la Brigade du fromage Abondance et identifier le coupable.

• EXPOSITION “HABITAT TRADITIONNEL EN VALLEE D’ABONDANCE” : Découvrez ces fermes traditionnelles de la vallée d’Abondance, parfois multi centenaires. Elles révèlent toute l’ingéniosité des hommes qui utilisaient les matériaux locaux, tels le bois et la pierre pour leur construction.

Maison du fromage Abondance 291, route de sous le pas 74360 Abondance Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 73 06 34 http://leman-mountains-explore.com Le centre d’interprétation vous propose d’appréhender toutes les particularités du fromage Abondance au cours d’une visite ludique, scientifique et sensorielle. En avion : aéroport de Cointrin – Genève En train : gares de Thonon-les-Bains et d’Evian-les-Bains En voiture : 30 min depuis Thonon-les-Bains (D22) 1h30 depuis Genève.

©Pôle Culturel d’Abondance