De l’ancien Institut de recherche pour le développement (IRD) au futur Pôle d’innovation sociale et environnementale Ancien campus de l’Institut de Recherche pour le Développement Bondy

De l’ancien Institut de recherche pour le développement (IRD) au futur Pôle d’innovation sociale et environnementale Ancien campus de l’Institut de Recherche pour le Développement Bondy samedi 20 septembre 2025.

De l’ancien Institut de recherche pour le développement (IRD) au futur Pôle d’innovation sociale et environnementale Samedi 20 septembre, 14h00 Ancien campus de l’Institut de Recherche pour le Développement Seine-Saint-Denis

À partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Haut lieu de la recherche scientifique française, l’Office de recherche scientifique et technique d’outre-mer (ORSTOM), devenu Institut de recherche pour le développement (IRD) en 1998, est implanté à Bondy depuis 80 ans dans des bâtiments qui ont été créés pour lui. Conçus par l’architecte Jacques Gauthier et construits en plusieurs phases de 1946 à 1961, les bâtiments – laboratoires mais aussi bâtiments d’exploitation agricole, cantine, hébergements, serres – d’une grande qualité architecturale, se développent dans un site paysager remarquable au cœur de Bondy Nord. Acquis par le Département de la Seine-Saint-Denis en 2024, cet ensemble unique qui ouvre ses portes au public pour la première fois à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, s’apprête à devenir un site majeur de l’économie sociale et solidaire sur le territoire.

Par Hélène Caroux, chargée d’inventaire du patrimoine culturel et Grégoire Lechat, Directeur de projets au Département de la Seine-Saint-Denis.

Une initiative du Département de la Seine-Saint-Denis.

Ancien campus de l’Institut de Recherche pour le Développement 32 avenue Henri-Varagnat 93140 Bondy Bondy 93140 Les Merisiers Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}]

Visite commentée

Manolo Mylonas / Département de la Seine-Saint-Denis