De l’argile à la table la vaisselle et les repas à Vesunna dans l’Antiquité Musée Vesunna Périgueux

De l’argile à la table la vaisselle et les repas à Vesunna dans l’Antiquité

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux Dordogne

Catherine Carponsin-Martin,

Docteure en histoire

À partir des découvertes archéologiques de Vesunna, cette conférence explore les modes de fabrication des céramiques romaines, depuis les ateliers de potiers jusqu’à leur usage quotidien. Formes, techniques et fonctions permettront de mieux comprendre comment on cuisinait, conservait et partageait les repas dans la cité antique. .

Musée Vesunna 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 vesunna@perigueux.fr

