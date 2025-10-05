De l’art d’ennuyer en racontant ses voyages Médiathèque Communautaire D’artannes-Sur-Indre Artannes-sur-Indre

De l’art d’ennuyer en racontant ses voyages Dimanche 5 octobre, 16h00 Médiathèque Communautaire D’artannes-Sur-Indre Indre-et-Loire

Début : 2025-10-05T16:00 – 2025-10-05T17:00

Aujourd’hui, tout le monde peut profiter d’un déluge de selfies au soleil couchant et de photos de plats du monde entier assaisonnés de commentaires insipides. Les moyens d’assommer son entourage avec ses récits de voyages n’ont jamais été aussi puissants.

Dans ce manuel du parfait “exploraseur” de Matthias Debureaux, tous les lieux communs de la littérature de voyage sont parodiés avec humour.

Lecture enrichie d’une séance diapo !

Médiathèque Communautaire D'artannes-Sur-Indre 3 Allée des Glycines 37260 Artannes-sur-Indre Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247491309 http://https//bibliotheques-tvi-touraine.fr

Emmanuelle Trégnier