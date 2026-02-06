De l’art pour l’enfance Rue du Capitaine Guynemer Pau
Rue du Capitaine Guynemer L’atelier Ambulant Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-29
Une collaboration unique entre le Lions club de Lescar, le Lions club Pau Navarre ainsi que le Collectif de l’Atelier Ambulant de Pau vous propose une exposition caritative éphémère autour de l’Art Urbain pictural.
Une vente d’œuvres originales ainsi qu’une tombola vous seront proposées.
Toute vente sera au profit des enfants malades
du Nid Béarnais à Pau. .
Rue du Capitaine Guynemer L’atelier Ambulant Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 55 73 87 bruno@accelmoteur.com
