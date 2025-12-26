DE L’ART-THÉRAPIE POUR MIEUX SAVOIR Y FAIRE AVEC SOI, Saint-Pons-de-Thomières

DE L’ART-THÉRAPIE POUR MIEUX SAVOIR Y FAIRE AVEC SOI

Maison des loisirs Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-01-12 2026-02-02 2026-03-02 2026-04-23

Ateliers de médiation artistique pour les + de 60 ans et retraités. Un moment créatif pour mieux comprendre ses émotions dans un cadre bienveillant et sans jugement. Animés par une Art‑Thérapeute certifiée.

Ces ateliers de médiation artistique, spécialement conçus pour les personnes de plus de 60 ans et les retraités, invitent chacun à explorer sa créativité sans aucune exigence de niveau ou de compétence artistique.

À travers différentes pratiques simples et accessibles, l’objectif est d’apprendre à mieux se connaître, à exprimer ses émotions et à accueillir ses ressentis dans un cadre sécurisant, bienveillant et sans jugement.

Guidés par une Art‑Thérapeute certifiée, les participants bénéficient d’un accompagnement professionnel favorisant détente, expression personnelle et mieux‑être. Ces ateliers offrent un véritable temps pour soi, propice au partage, à la découverte et à la confiance.

Les séances se déroulent à la Maison des Loisirs L’Agora, à Saint‑Pons‑de‑Thomières, un lieu convivial idéal pour vivre une expérience artistique enrichissante et accessible à tous. .

Maison des loisirs Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 23 04 86 09 maisondesloisirs@cdcmc.fr

