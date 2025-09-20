De Lascaux à Francis Mbella : matière, lumière et trace Moulin de Coupray Coupray

Entrée gratuite et dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

« De Lascaux à Francis Mbella : matière, lumière et trace »

Une convergence entre les fresques de Lascaux et la peinture de Francis Mbella, inventeur de la technique du tapioca.

Comment rapprocher l’art pariétal préhistorique de la grotte de Lascaux, vieux de plus de 17 000 ans, et l’œuvre contemporaine du peintre Francis Mbella ? À première vue, tout semble les opposer : époque, culture, techniques, finalité. Pourtant, une analyse attentive de leurs pratiques révèle des convergences profondes autour de trois axes fondamentaux : la matière comme vecteur d’expression, l’interaction avec la lumière et la dimension symbolique et spirituelle de l’art.

Ce livret vise à mettre en lumière cette filiation inattendue, qui inscrit Francis Mbella dans la continuité d’une tradition artistique ancestrale, où la création est un geste de transmission et d’éveil.

Le moulin de Coupray, situé dans le canton d'Arc-sur-Aujon, en Haute-Marne, date de 1799. Ce lieu atypique, chargé de mémoire et d'histoire, longe la rivière Aujon. Autrefois dédié à la mouture de la farine, il est aujourd'hui devenu un espace d'accueil, d'art et un haut lieu de rencontres culturelles.

© Dorine Minsi Mbella