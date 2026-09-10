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De l’auberge au palace hôtel, Dinard – patrimoine architectural Hôtels, Dinard

samedi 19 septembre 2026 · Dinard - patrimoine architectural Hôtels · Dinard

De l’auberge au palace hôtel, Dinard – patrimoine architectural Hôtels, Dinard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Dinard - patrimoine architectural Hôtels
Adresse
35800, Dinard
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Maximum 30 personnes. Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie obligatoire de 5€ sur le site https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

De l’auberge au palace hôtel 19 et 20 septembre Dinard – patrimoine architectural Hôtels Ille-et-Vilaine

Maximum 30 personnes. Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie obligatoire de 5€ sur le site https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Cette balade vous permet de découvrir l’histoire de l’hôtellerie dinardaise, des premières auberges, aux luxueux palaces des Années Folles. Suivez-nous à travers cette découverte de lieux exceptionnels comme l’hôtel Printania et le Grand hôtel.

Dinard – patrimoine architectural Hôtels 35800, Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.dinardemeraudetourisme.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.dinardemeraudetourisme.com/ »}] Lieux privilégiés d’hébergement pour les villégiateurs, de nombreux hôtels sont construits à Dinard au fil des décennies. Leur diversité typologique, stylistique et décorative contribue à la richesse de notre patrimoine architectural et permet de retracer la naissance du tourisme et de ses pratiques sociales.
Cette balade vous permet de découvrir l’histoire de l’hôtellerie dinardaise

©Hoboweb

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