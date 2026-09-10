De l’auberge au palace hôtel, Dinard – patrimoine architectural Hôtels, Dinard

Informations pratiques

De l’auberge au palace hôtel 19 et 20 septembre Dinard – patrimoine architectural Hôtels Ille-et-Vilaine

Maximum 30 personnes. Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie obligatoire de 5€ sur le site https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Cette balade vous permet de découvrir l’histoire de l’hôtellerie dinardaise, des premières auberges, aux luxueux palaces des Années Folles. Suivez-nous à travers cette découverte de lieux exceptionnels comme l’hôtel Printania et le Grand hôtel.

Dinard – patrimoine architectural Hôtels 35800, Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.dinardemeraudetourisme.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.dinardemeraudetourisme.com/ »}] Lieux privilégiés d’hébergement pour les villégiateurs, de nombreux hôtels sont construits à Dinard au fil des décennies. Leur diversité typologique, stylistique et décorative contribue à la richesse de notre patrimoine architectural et permet de retracer la naissance du tourisme et de ses pratiques sociales.

Cette balade vous permet de découvrir l’histoire de l’hôtellerie dinardaise

©Hoboweb