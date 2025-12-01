De L’Automne à Noël Automne Baroque Bourges

De L’Automne à Noël Automne Baroque

Rue Notre Dame Bourges Cher

Début : 2025-12-14 16:00:00

2025-12-14

Dans le cadre de la 7ème édition de l’Automne Baroque de Bourges, laissez-vous emporter par un concert exceptionnel mêlant œuvres de Vivaldi, Marais, Bach, Gabrielli, Schubert et traditionnels de Noël venus d’Europe.

Interprété par Victor Lancelot (violoncelle), Yuli Bayeul (archiluth) et Christopher Stembridge (orgue), ce programme réunit virtuosité, poésie et esprit des fêtes sous la direction artistique d’Elena Bayeul Gertsman. Un moment musical d’une grande élégance, idéal pour entrer dans la magie de Noël.

15 .

English :

As part of the 7th Automne Baroque de Bourges festival, let yourself be carried away by an exceptional concert combining works by Vivaldi, Marais, Bach, Gabrielli, Schubert and traditional European Christmas traditions.

