De l’autoportrait salle de réception, pôle culturel Château-Gontier-sur-Mayenne jeudi 13 novembre 2025.

salle de réception, pôle culturel 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-13 18:30:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Conférence

jeudi 13 novembre 2025 18h30

Pôle culturel Les Ursulines, salle de réception

De la peinture à la photographie, de la sculpture à la vidéo, cette conférence offre un foisonnement de visages et de corps, jusqu’à l’essor de la pratique du selfie et son impact artistique.

L’autoportrait est un moyen d’affirmation de soi en tant qu’artiste et l’occasion d’interroger sa capacité à rendre la ressemblance. C’est avant tout un espace de liberté, ce qui explique pourquoi le genre fut un enjeu fondamental du XXe siècle siècle de l’invention de la psychanalyse et des remises en cause artistiques. Face à l’histoire et à l’épreuve du temps, aux interrogations de l’artiste sur lui-même et sa place dans la société, l’autoportrait informe de la façon dont vie publique et vie privée interagissent au fil des époques, en même temps qu’il interroge sur la pratique artistique dans son ensemble.

à partir de 15 ans

durée 1h30

tarif 6€

Nombre de places limité, réservation conseillée. .

salle de réception, pôle culturel 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

