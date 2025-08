De l’autre côté Cinématographe (Le) Nantes

De l’autre côté Cinématographe (Le) Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 18:00 – 20:00

Gratuit : non Tarifs : 6€ / 4€ / 3€

DE L’AUTRE CÔTÉDocumentaire de de Chantal Akerman, Belgique-France, 2002Durée : 1h39En Amérique du Nord, les pauvres sont, pour la plupart, des Mexicains. Ils sont passés pendant des années par San Diego, mais le Service d’Immigration Américain est parvenu à stopper le flux des immigrés clandestins dans cette partie de la Californie et à le déporter vers les régions désertiques et montagneuses de l’Arizona. Là, ils ont cru que les difficultés, les dangers, le froid et la chaleur les arrêteraient. Mais on n’arrête pas quelqu’un qui a faim. En face, la peur de l’envahisseur provoque des idées meurtrières.La cinéaste rencontre des hommes, femmes et adolescents qui confient leurs intentions quant au passage, illégal et dangereux, de la frontière entre le Mexique et les États-Unis.Bande-annonceSéance présentée par Jérôme Baron, directeur artistique du Festival des 3 Continents Soirée spéciale sur le thème des frontières organisée par le Cinématographe dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/