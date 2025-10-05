De l’autre côté de l’écran : Nino Rota, John Williams et les autres Médiathèque Centre-Ville Issy-les-Moulineaux

De l’autre côté de l’écran : Nino Rota, John Williams et les autres Médiathèque Centre-Ville Issy-les-Moulineaux dimanche 5 octobre 2025.

De l’autre côté de l’écran : Nino Rota, John Williams et les autres Dimanche 5 octobre, 18h00 Médiathèque Centre-Ville Hauts-de-Seine

Entrée libre dans la limite de 68 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T18:00:00 – 2025-10-05T19:30:00

Fin : 2025-10-05T18:00:00 – 2025-10-05T19:30:00

Concert par Annelise Clément, clarinette et Tatyana Vitkovskaya, piano

Les compositeurs sont désormais reconnus comme auteurs de films, à l’instar des réalisateurs ou des scénaristes : parcourons un siècle de musiques au cinéma en compagnie de ce duo de la Compagnie musicale Les Arts-Boutants.

Médiathèque Centre-Ville 33 rue du Gouverneur Général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238069 https://mediatheques.ville-issy.fr

Concert par Annelise Clément, clarinette et Tatyana Vitkovskaya, piano

©Annelise Clément et Tatyana Vitkovskaya