DE L’AUTRE COTE DU MIROIR – LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 Paris

DE L’AUTRE COTE DU MIROIR Début : 2025-11-29 à 11:00. Tarif : – euros.

LA SCENE PARISIENNE PRODUCTIONS PRÉSENTE : DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR !Préparez-vous à vous perdre dans un monde étrange pour mieux vous retrouver à travers une aventure fantastique hors du temps pour toute la famille, ensemble… De l’autre côté du miroir…Au collège de Wingston, Honorine entame son premier jour d’école sur les chapeaux de roues. Alors qu’elle rêve de devenir la plus populaire du collège, elle fait la connaissance de Tommy, le garçon le plus cool aimé de tous ! Le combat va être rude pour avoir la côte auprès de tout le monde, surtout si un événement inattendu bouscule le cours des choses et… S’ils tombent… De l’autre côté du miroir. Une invitation à la tolérance de l’autre et à la découverte de soi pour mettre fin au harcèlement scolaire. Comédien : Jennifer Miralto ou Elisa Grandhomme, Thierry Marques, Pénélope Guittard, Laurie Santaiti, Charlie Barthelemy ou Sacha ChardonDurée : 1h15

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 34, RUE RICHER 75009 Paris 75