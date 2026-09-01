« De l’eau et des œuvres » à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu Bonnemazon
samedi 19 septembre 2026 · à l'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu · Bonnemazon
Informations pratiques
Bonnemazon
« De l’eau et des œuvres »
à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Samedi : 14h et 15h30
Dimanche : 15h30 et 17h
La confluence de l’Arros et du Luz a largement déterminé l’implantation de l’abbaye dans son site. Aujourd’hui encore, l’eau est au cœur de la thématique de cette visite incluant histoire et découverte d’œuvres de l’exposition.
Entrée Gratuite – Durée : 1h15 – Adultes
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à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50
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English :
Saturday: 2:00 p.m. and 3:30 p.m.
Sunday: 3:30 p.m. and 5:00 p.m.
The confluence of the Arros and Luz rivers was a major factor in determining the abbey’s location. Even today, water remains at the heart of this tour, which explores the history of the abbey and showcases works from the exhibition.
Free Admission – Duration: 1 hour 15 minutes – Adults
L’événement « De l’eau et des œuvres » Bonnemazon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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