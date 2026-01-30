De l’eau mais pas que…! Théâtre du Lavoir Pontarlier

De l’eau mais pas que…!

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs

Début : 2026-03-24 19:00:00

fin : 2026-03-24 20:30:00

2026-03-24

Organisé par la MJC des Capucins-Centre Berlioz.

Portés par les ateliers théâtre de la MJC DES CAPUCINS-CENTRE BERLIOZ et associés à LECTURBULENCES…des comédiens généreux de donner, vous offriront des textes, tantôt joyeux, tantôt prenants…enfants, ados et adultes vous régaleront avec leurs mots!

Entrée libre. .

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 95 83 79 theatrepicure@yahoo.fr

