De l’eau mais pas que…! Théâtre du Lavoir Pontarlier
De l’eau mais pas que…! Théâtre du Lavoir Pontarlier mardi 24 mars 2026.
De l’eau mais pas que…!
Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 19:00:00
fin : 2026-03-24 20:30:00
Date(s) :
2026-03-24
Organisé par la MJC des Capucins-Centre Berlioz.
Portés par les ateliers théâtre de la MJC DES CAPUCINS-CENTRE BERLIOZ et associés à LECTURBULENCES…des comédiens généreux de donner, vous offriront des textes, tantôt joyeux, tantôt prenants…enfants, ados et adultes vous régaleront avec leurs mots!
Entrée libre. .
Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 95 83 79 theatrepicure@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : De l’eau mais pas que…!
L’événement De l’eau mais pas que…! Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS