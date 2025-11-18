De l’école aux métiers: découverte des métiers et des industries locales BUT Q.L.I.O. Université Bordeaux Agen

De l’école aux métiers: découverte des métiers et des industries locales BUT Q.L.I.O. Université Bordeaux Agen mardi 18 novembre 2025.

De l’école aux métiers: découverte des métiers et des industries locales Mardi 18 novembre, 08h30 BUT Q.L.I.O. Université Bordeaux Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T13:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T13:00:00+01:00

De l’école aux métiers : Découverte des métiers et formations industrielles pour les élèves de 3ᵉ

Portée par : Agglomération d’Agen – Service Économie, Emploi et Enseignement supérieur

Objectifs:

Accompagner les jeunes dans leur orientation scolaire et professionnelle en leur permettant de découvrir, de manière concrète et dynamique, les métiers, les formations et les industries du territoire de l’Agglomération d’Agen.

Cette action vise également à valoriser l’industrie comme un secteur d’avenir accessible à tous, en particulier auprès des jeunes filles, en leur montrant la diversité et la mixité des carrières possibles.

Une immersion concrète dans le monde professionnel

Pendant une matinée, les élèves de 3ᵉ des collèges Chaumié et Jasmin participeront à un parcours de découverte au sein de deux centres de formation partenaires :

IUT QLIO (qualité logistique industrielle et organisation) : Formation en logistique industrielle

DUSA (Département Universitaire des Sciences d’Agen) : Licences professionnelles et Masters dans les domaines de l’agroalimentaire, de l’énergie et de l’environnement

Les jeunes auront l’opportunité de :

Découvrir les parcours de formation existants sur le territoire ;

Échanger avec des étudiants et professionnels de l’industrie (salariés, industriels, formateurs) ;

Participer à des ateliers pratiques sur les plateaux techniques des centres de formation.

Exemples d’ateliers :

DUSA : Les antioxydants et les fruits, Odeurs et saveurs – création de perles à boire.

IUT QLIO : Mini-chaîne logistique – simulation des flux industriels.

Publics concernés

Élèves de 3ᵉ des collèges Chaumié et Jasmin

Groupes constitués sur la base du volontariat – environ 50 élèves par établissement

Modalités de mise en œuvre

L’action se déroulera sur la matinée du Mardi 18 Novembre 2025 (8h45 – 11h45) avec une alternance de visites, échanges et ateliers pratiques.

Chaque groupe d’élèves passera successivement dans les deux centres de formation, accompagné d’enseignants et de représentants du monde professionnel.

Capacité d’accueil : 45 élèves divisés en 3 groupes.

Évaluation et perspectives

Un questionnaire de satisfaction sera remis aux élèves à l’issue de l’action afin de mesurer l’impact du dispositif sur leur perception des métiers industriels et leur intérêt pour les filières techniques et scientifiques.

Les indicateurs retenus :

Nombre d’élèves participants

Taux de satisfaction et d’intérêt pour les métiers présentés

Un investissement pour l’avenir

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’Agglomération d’Agen visant à lever les freins au recrutement et à favoriser la rencontre entre jeunes, entreprises et acteurs de la formation.

En valorisant la richesse des métiers industriels et en sensibilisant les jeunes, notamment les filles, à ces opportunités, l’agglomération agit concrètement pour préparer les compétences de demain et renforcer l’attractivité du territoire.

BUT Q.L.I.O. Université Bordeaux 184 Av. d’Italie, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lucie.delmas@agglo-agen.fr »}]

Permettre aux élèves de 3ème de découvrir les centres de formation industriels de leur territoire, les entreprises. Collèges Industries