De l’école ecclésiastique au Lycée Savina Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville Tréguier

De l’école ecclésiastique au Lycée Savina

Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville Boulevard Anatole Le Braz Tréguier Côtes-d’Armor

3 siècles d’enseignement qui ont marqué l’histoire de Tréguier.

Michel Le Cam, ancien enseignant en Histoire Géographie et passionné par l’histoire locale nous fera découvrir ou redécouvrir les établissements scolaires qui ont marqué l’ancienne cité épiscopale en vous faisant découvrir les évolutions de ces lieux qui ont évolués pour devenir aujourd’hui un lycée qui fait rayonner la ville de Tréguier bien au-delà des murs de la capitale historique du Trégor.

Un témoignage richement documenté par des archives photographiques inédites de ces bâtiments chargés d’histoire. .

