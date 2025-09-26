De l’École Ménagère Ste Elisabeth au Lycée Sonnenberg Carspach

De l’École Ménagère Ste Elisabeth au Lycée Sonnenberg Carspach vendredi 26 septembre 2025.

De l’École Ménagère Ste Elisabeth au Lycée Sonnenberg

1 rue du Moulin Carspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26 21:30:00

Date(s) :

2025-09-26

Vidéo conférence De l’École Ménagère Ste Élisabeth au Lycée Sonnenberg de Carspach 1924-2025. Tout public

Védéo-conférence « De l’École Ménagère Ste Élisabeth au Lycée Sonnenberg de CARSPACH »

1924-2025

Programme

1924-1937 Un bâtiment à l’abandon

1938-1962 L’École Ménagère Ste Élisabeth

1962-1933 L’Institut Sonnenberg

1993-2025 Le Lycée Sonnenberg

Tout Public 0 .

1 rue du Moulin Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 00 45 90 serge.renger@wanadoo.fr

English :

Video conference: From the École Ménagère Ste Élisabeth to the Lycée Sonnenberg de Carspach: 1924-2025. For the general public

German :

Videokonferenz: Von der École Ménagère Ste Élisabeth zum Lycée Sonnenberg in Carspach: 1924-2025. Alle Zuschauer

Italiano :

Video conferenza: Dall’École Ménagère Ste Élisabeth al Lycée Sonnenberg di Carspach: 1924-2025. Pubblico generale

Espanol :

Videoconferencia: De la École Ménagère Ste Élisabeth al Lycée Sonnenberg de Carspach: 1924-2025. Público en general

L’événement De l’École Ménagère Ste Elisabeth au Lycée Sonnenberg Carspach a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme du Sundgau