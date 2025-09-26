De l’École Ménagère Ste Elisabeth au Lycée Sonnenberg Carspach
De l’École Ménagère Ste Elisabeth au Lycée Sonnenberg
1 rue du Moulin Carspach Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-09-26 20:00:00
2025-09-26
Vidéo conférence De l’École Ménagère Ste Élisabeth au Lycée Sonnenberg de Carspach 1924-2025. Tout public
Védéo-conférence « De l’École Ménagère Ste Élisabeth au Lycée Sonnenberg de CARSPACH »
1924-2025
Programme
1924-1937 Un bâtiment à l’abandon
1938-1962 L’École Ménagère Ste Élisabeth
1962-1933 L’Institut Sonnenberg
1993-2025 Le Lycée Sonnenberg
1 rue du Moulin Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 00 45 90 serge.renger@wanadoo.fr
English :
Video conference: From the École Ménagère Ste Élisabeth to the Lycée Sonnenberg de Carspach: 1924-2025. For the general public
German :
Videokonferenz: Von der École Ménagère Ste Élisabeth zum Lycée Sonnenberg in Carspach: 1924-2025. Alle Zuschauer
Italiano :
Video conferenza: Dall’École Ménagère Ste Élisabeth al Lycée Sonnenberg di Carspach: 1924-2025. Pubblico generale
Espanol :
Videoconferencia: De la École Ménagère Ste Élisabeth al Lycée Sonnenberg de Carspach: 1924-2025. Público en general
