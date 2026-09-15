De l’écrit à l’écran – Histoires de la nuit Le Croisic
mardi 15 septembre 2026 · Le Croisic
Informations pratiques
Le Croisic
De l’écrit à l’écran – Histoires de la nuit
Cinéma Le Hublot, Place Dinan Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 21:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Histoires de la nuit
Cinéma Le Hublot
Interdit au moins de 12 ans – 1h54 – Drame, Thriller – De Léa Mysius avec Hafsia Herzi, Benoît Magimel, Bastien Bouillon
Nora, Thomas et leur fille Ida vivent dans une ferme isolée avec pour seule voisine, Cristina, une peintre italienne. Alors que tout le monde prépare une soirée d’anniversaire surprise pour Nora, trois hommes rôdent autour de la maison et s’invitent à la fête, faisant surgir des secrets bien gardés…
Séance présentée d’une discussion sur l’adaptation du roman de Laurent Mauvignier
Réservation par le site du Hublot ou en caisse. .
Cinéma Le Hublot, Place Dinan Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com
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L’événement De l’écrit à l’écran – Histoires de la nuit Le Croisic a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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