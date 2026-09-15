Informations pratiques

Le Croisic

De l’écrit à l’écran – Histoires de la nuit

Cinéma Le Hublot, Place Dinan Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 21:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Histoires de la nuit

Cinéma Le Hublot

Interdit au moins de 12 ans – 1h54 – Drame, Thriller – De Léa Mysius avec Hafsia Herzi, Benoît Magimel, Bastien Bouillon

Nora, Thomas et leur fille Ida vivent dans une ferme isolée avec pour seule voisine, Cristina, une peintre italienne. Alors que tout le monde prépare une soirée d’anniversaire surprise pour Nora, trois hommes rôdent autour de la maison et s’invitent à la fête, faisant surgir des secrets bien gardés…

Séance présentée d’une discussion sur l’adaptation du roman de Laurent Mauvignier

Réservation par le site du Hublot ou en caisse. .

Cinéma Le Hublot, Place Dinan Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

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English :

L’événement De l’écrit à l’écran – Histoires de la nuit Le Croisic a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44