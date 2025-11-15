De l’écrit à l’écran Laurent JOLY L’Ecritoire Semur-en-Auxois
L’Ecritoire 30 Place Notre Dame Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Début : 2025-11-15 18:30:00
fin : 2025-11-15 19:30:00
2025-11-15
Nous renouvelons l’expérience inaugurée en juillet et vous proposons en amont de la projection de L’Histoire d’Annette Zelman à l’Etoile Cinéma, une rencontre avec Emmanuel Salinger, scénariste et Laurent Joly, historien, qui présentera son dernier ouvrage Vichy, histoire d’une dictature (1940-1944) (Tallandier, 2025). .
L’Ecritoire 30 Place Notre Dame Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté librairie.ecritoire@wanadoo.fr
