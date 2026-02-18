De l’écrit à l’écran Le couperet Place Dinan Le Croisic

De l’écrit à l’écran Le couperet

Le couperet

De l’écrit à l’écran

Interdit de 12 ans 2h19 De Park Chan-wook Comédie, Thriller, Drame

Avec Lee Byung-Hun, Ye-jin Son, Seung-Won Cha

Cadre dans une usine de papier You Man-su est un homme heureux, il aime sa femme, ses enfants, ses chiens, sa maison.

Lorsqu’il est licencié, sa vie bascule, il ne supporte pas l’idée de perdre son statut social et la vie qui va avec.

Pour retrouver son bonheur perdu, il n’ a aucun autre choix que d’éliminer tous ses concurrents…



En partenariat avec la librairie Les Cerfs-Volants. Séance du film Aucun autre choix suivie d’une discussion autour de l’adaptation du roman.

Roman en vente après la séance.

Réservation par le site du Hublot, ou en caisse.

