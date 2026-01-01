De l’écrit à l’écran Le mage du Kremlin Place Dinan Le Croisic

De l’écrit à l’écran Le mage du Kremlin

Le mage du Kremlin

De l’écrit à l’écran

Tout public 2h25 d’Olivier Assayas Thriller, Espionnage

Avec Paul Dano, Alicia Vikander, Jude Law, Jeffrey Wright

Russie, dans les années 1990. L’URSS s’effondre. Dans le tumulte d’un pays en reconstruction, un jeune homme à l’intelligence redoutable, Vadim Baranov, trace sa voie. D’abord artiste puis producteur de télé-réalité, il devient le conseiller officieux d’un ancien agent du KGB promis à un pouvoir absolu, le futur Tsar Vladimir Poutine.

Plongé au coeur du système, Baranov devient un rouage central de la nouvelle Russie, façonnant les discours, les images, les perceptions. Mais une présence échappe à son contrôle Ksenia, femme libre et insaisissable, incarne une échappée possible, loin des logiques d’influence et de domination.

Quinze ans plus tard, après s’être retiré dans le silence, Baranov accepte de parler. Ce qu’il révèle alors brouille les frontières entre réalité et fiction, conviction et stratégie. Le Mage du Kremlin est une plongée dans les arcanes du pouvoir, un récit où chaque mot dissimule une faille.



En partenariat avec la librairie Les Cerfs-Volants. Séance en avant-première suivie d’une disussion autour de l’adaptation du roman (en vente après la séance)

