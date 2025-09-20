De l’église au musée valorisation du dépôt du conseil de fabrique Guebwiller

De l’église au musée valorisation du dépôt du conseil de fabrique

1 rue du 4 Février Guebwiller Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Découvrez les oeuvres du conseil de fabrique de l’église Notre-Dame.

Découvrez les oeuvres en dépôt du Conseil de Fabrique de l’église Notre-Dame de Guebwiller afin d’en apprendre davantage sur l’église et son histoire.

RDV au Musée Théodore Deck & des Pays du Florival les 20 et 21 septembre de 14h à 18h .

English :

Discover the works of the Conseil de fabrique de l’église Notre-Dame.

German :

Entdecken Sie die Werke des Fabrikrats der Kirche Notre-Dame.

Italiano :

Scoprite le opere del Conseil de fabrique de l’église Notre-Dame.

Espanol :

Descubra las obras del Conseil de fabrique de l’église Notre-Dame.

