De l’encre plein les doigts Nohant-Vic

De l’encre plein les doigts

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre

Participez en famille à cette visite et atelier, dès 6 ans

Comment travaillait George Sand dans son bureau ? Combien de livres et de lettres a-t-elle écrit ? Dessinait-elle sur les lettres qu’elle écrivait ? Avait-elle tout le temps de l’encre plein les doigts ?

Découvrez toutes les réponses à ces questions en visitant la maison de l’écrivaine, puis essayez-vous au dessin et à l’écriture à l’aide d’encre de Chine. 6 .

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04 maison.george-sand@monuments-nationaux.fr

English :

Join the whole family for this tour and workshop, from 6 years upwards

