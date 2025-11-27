De l’enfant Dieu à l’enfant roi : de Greuze à Banksy Palais de la mutualité Lyon Jeudi 27 novembre, 14h30, 19h00 Entrée libre. Plein tarif : 15€ , Tarif réduit : 8€, PMR, étudiants, demandeurs d’emploi

Artagora vous propose d’assister à la conférence donnée par Damien Capelazzi, le 27/11/2025 au Palais de la Mutualité, à 14h30 et à 19h, sur « De l’enfant Dieu à l’enfant roi : de Greuze à Banksy ».

Conférence Artagora – De l’enfant Dieu à l’enfant roi : de Greuze à Banksy

« De l’Enfant Jésus des icônes médiévales aux portraits tendres de Renoir, jusqu’aux figures bouleversantes de Picasso ou Boltanski, l’art a toujours cherché à saisir le mystère de l’enfance : fragilité, innocence, promesse.

À travers les siècles, l’enfant reflète la vision que chaque époque se fait de l’humanité et de l’avenir.

Une traversée sensible et poétique, entre émerveillement et gravité. »

La conférence vous sera présentée par Damien CAPELAZZI, historien de l’Art depuis plus de 20 ans, spécialiste de l’Art Sacré et de la symbolique du corps et créateur d’Artagora.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T20:30:00.000+01:00

Palais de la mutualité 1 Place Antonin Jutard Préfecture Lyon 69003 Métropole de Lyon