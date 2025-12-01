DE L’ÉPICE À L’HYPOCRAS (SPÉCIAL NOËL) COUVENT DES JACOBINS Toulouse

DE L’ÉPICE À L’HYPOCRAS (SPÉCIAL NOËL)

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 11:00:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-26 2025-12-30

Ecrasez vos épices au mortier, découvrez l’histoire de l’hypocras et repartez avec votre mélange prêt à infuser. Une expérience sensorielle et conviviale, pour toute la famille.

Dans le décor authentique du réfectoire du Couvent des Jacobins, cette animation familiale vous invite à un voyage gustatif au cœur du Moyen Âge. Durant 20 à 30 minutes, découvrez l’histoire de l’hypocras, boisson sucrée et épicée servie lors des banquets médiévaux. Guidés par un médiateur, manipulez et écrasez au mortier léger cannelle, gingembre et autres épices, avant de repartir avec votre mélange prêt à infuser. Une expérience sensorielle, ludique et accessible dès 8 ans, qui mêle histoire, saveurs et convivialité.

Bon à savoir

– À partir de 7 ans .

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

English :

Crush your spices in a mortar and pestle, learn about the history of hypocras and leave with your own ready-to-infuse blend. A sensory experience for the whole family.

German :

Zerstoßen Sie Ihre Gewürze im Mörser, lernen Sie die Geschichte des Hypocras kennen und nehmen Sie Ihre fertige Mischung mit nach Hause. Ein sinnliches und geselliges Erlebnis für die ganze Familie.

Italiano :

Schiacciate le spezie in un mortaio e in un pestello, imparate la storia dell’ipocrisia e partite con la vostra miscela pronta per l’infusione. Un’esperienza sensoriale per tutta la famiglia.

Espanol :

Machaque sus especias en un mortero, conozca la historia de las hipocrasas y váyase con su propia mezcla lista para infusionar. Una experiencia sensorial para toda la familia.

L’événement DE L’ÉPICE À L’HYPOCRAS (SPÉCIAL NOËL) Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE