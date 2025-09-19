De l’espace muséal d’une maison de champagne à ses caves historiques Maison de Champagne – Joseph Perrier Châlons-en-Champagne

La maison Joseph Perrier vous accueille pour une visite guidée au tarif préférentiel de 9 € sur les 3 créneaux disponibles. Les places sont limitées à 30 personnes par créneau.

Début : 2025-09-19T16:15:00 – 2025-09-19T17:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

La maison Joseph Perrier propose la découverte de ses caves historiques à travers une visite guidée d’environ 45 minutes. Le parcours débute par une immersion dans l’espace muséal, retraçant l’histoire de la maison et du champagne. La visite se poursuit dans les caves gallo-romaines creusées dans la craie, où sont élaborées les cuvées emblématiques de Joseph Perrier. L’expérience se termine par une dégustation conviviale, offrant un moment de partage et de découverte.

Maison de Champagne – Joseph Perrier 69 avenue Paris, 51000 Châlons-en-Champagne visite@josephperrier.fr Porté par sa vision audacieuse et son savoir-faire, Joseph Perrier fonde en 1825 une maison de champagne singulière. Une maison qui, depuis six générations, se laisse guider par ses vignes et son terroir d'exception pour élaborer de grands vins de champagne. Salué par les plus belles tables d'Europe, le champagne Joseph Perrier revêt la prestigieuse distinction de « Cuvée Royale », conférée par la reine Victoria et le roi Édouard VII.

La maison est toujours restée fidèle à sa tradition internationale — exportant 70 % de ses bouteilles — et à ses valeurs fondatrices : enracinement dans une ville, champagne de qualité, authenticité et maîtrise des savoir-faire séculaires, mis en œuvre sur 24 hectares de vignes en propriété.

Fruit du legs de ses fondateurs et de l’ambition de ses successeurs, le champagne Joseph Perrier s’exprime aujourd’hui à travers différentes cuvées, dont la plus illustre : la Cuvée Joséphine. Éprise de son patrimoine et tournée vers l’avenir, la maison Joseph Perrier rayonne pour que chaque moment s’illumine.

