De l’estampe au livre d’artiste Fondation Taylor Paris

L’exposition « De l’estampe au livre d’artiste » regroupe plusieurs acteurs de l’estampe et de l’édition :

Ailleurs – Anne Laure Draisey – Arte / Éditions Maeght – Bernard Chauveau Édition – Christine Gendre-Bergère – Éditions Collodion – Éditions Hartpon – Éditions Les Grandes Personners – GNiSco Collective – Imprimerie d’Alsace-Lozère – Jean Chollet – Le Garage Litho – Les Plis – Lorena Velasquez – Motoko Tachikawa – Nidraged / Jecherrylanuit – Olivier Besson – Pascale Boillot – Quintal Atelier – Raphaële Enjary / Olivier Philiponneau – Sylvain Salomovitz

Elle présentera également l’œuvre Les bois sacrés du couvent de la Tourette de Giuseppe Pennone, prêt de la galerie/éditeur Bernard Chauvau.

La Taille et le Crayon est une association (loi 1901) qui recense, expose et accompagne les artistes graveurs et dessinateurs, éclairant les multiples rapports qui unissent ces deux disciplines.

La Fondation Taylor soutient La Taille et le Crayon depuis sa création, il y a 25 ans.

Cette exposition met en lumière le livre d’artiste, son process et sa diversité. Elle vient confronter le texte, l’image et interroger la forme et les interactions mises en œuvre pour sa réalisation. Le livre d’artiste regroupe à la fois l’écriture, la gravure, le dessin, mais aussi le façonnage, les moyens de reproduction artisanales et industrielles.

Du jeudi 30 octobre 2025 au samedi 22 novembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Fondation Taylor 1, rue la Bruyère 75009 Paris

https://www.taylor.fr/ +33148748524 contact@taylor.fr