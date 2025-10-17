DE L’ÉTANG À L’ASSIETTE ÉCAILLAGE D’HUÎTRES, ATELIER DE CUISINE ET ACCORDS METS ET VINS Vic-la-Gardiole

DE L’ÉTANG À L’ASSIETTE ÉCAILLAGE D’HUÎTRES, ATELIER DE CUISINE ET ACCORDS METS ET VINS Vic-la-Gardiole vendredi 17 octobre 2025.

DE L’ÉTANG À L’ASSIETTE ÉCAILLAGE D’HUÎTRES, ATELIER DE CUISINE ET ACCORDS METS ET VINS

Vic-la-Gardiole Hérault

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Avec Irène, le Cercle des Huîtres , vous apprenez l’art de l’écaillage.Guidé par Alicia , Sauvageonne, vous laissez libre cours à votre créativité et vous cuisinez une recette originale à base d’huîtres et de cueillettes sauvages.Puis, vous savourez chaque bouchée en accord avec des vins soigneusement sélectionnés parClémentine du Domainedu Mas Rouge.

Avec Irène, le Cercle des Huîtres , vous apprenez l’art de l’écaillage.Guidé par Alicia , Sauvageonne, vous laissez libre cours à votre créativité et vous cuisinez une recette originale à base d’huîtres et de cueillettes sauvages.Puis, vous savourez chaque bouchée en accord avec des vins soigneusement sélectionnés par Clémentine du Domainedu Mas Rouge.Tarif 39€/ personnePlaces limitées à 30 personnesRéservation obligatoire www.domainedumasrouge.com .

Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie

English :

With Irène, le Cercle des Huîtres, you learn the art of shucking, and with the guidance of Alicia, Sauvageonne, you give free rein to your creativity and cook an original recipe based on oysters and wild oysters, then savor each mouthful in harmony with wines carefully selected by Clémentine from Domainedu Mas Rouge.

German :

Unter der Leitung von Alicia, Sauvageonne, lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und kochen ein originelles Rezept aus Austern und Wildsammlung.Anschließend genießen Sie jeden Bissen in Verbindung mit den von Clémentine aus der Domaine du Mas Rouge sorgfältig ausgewählten Weinen.

Italiano :

Imparate l’arte della sgusciatura delle ostriche con Irène di Le Cercle des Huîtres, poi date libero sfogo alla vostra creatività con Alicia di Le Sauvageonne, cucinando una ricetta originale a base di ostriche selvatiche e di raduni, quindi assaporate ogni boccone con i vini accuratamente selezionati da Clémentine di Domainedu Mas Rouge.

Espanol :

Aprenda el arte del pelado de ostras con Irène de Le Cercle des Huîtres, dé rienda suelta a su creatividad con Alicia de Le Sauvageonne mientras cocina una receta original a base de ostras salvajes y recolectadas, y saboree cada bocado con vinos cuidadosamente seleccionados por Clémentine de Domainedu Mas Rouge.

L’événement DE L’ÉTANG À L’ASSIETTE ÉCAILLAGE D’HUÎTRES, ATELIER DE CUISINE ET ACCORDS METS ET VINS Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2025-09-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE