De l’éternelle et interminable fin du monde • Les 3 Points de suspension Les Ateliers du Vent Rennes

De l’éternelle et interminable fin du monde • Les 3 Points de suspension Les Ateliers du Vent Rennes dimanche 26 octobre 2025.

De l’éternelle et interminable fin du monde • Les 3 Points de suspension Les Ateliers du Vent Rennes Dimanche 26 octobre, 18h00

Tarif plein: 10€; réduit: 8€; sortir: 4€

C’est le retour des 3 Points de suspension aux Ateliers du Vent après Hiboux présenté en 2023 avec Les Tombées de la Nuit.

C’est le retour des 3 Points de suspension aux Ateliers du Vent après Hiboux présenté en 2023 avec Les Tombées de la Nuit.

_De l’Éternelle et Interminable Fin du Monde_ est une performance électro-concert immersive, pensée comme un rituel libérateur. Seul en scène, un orateur charismatique nous guide dans les méandres de nos peurs intimes et archaïques les plus sombres : un voyage symbolique et sensoriel.

Les mots se brisent, le langage se détraque, créant une transe sonore et verbale. Cette traversée initiatique invite à lâcher prise, à explorer ses propres abîmes, pour mieux les transcender.

Catharsis vibrante face à l’effondrement des récits du futur, _De l’Éternelle et Interminable Fin du Monde_ nous invite à libérer nos émotions enfouies et à esquisser de nouveaux imaginaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-26T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-26T19:00:00.000+01:00

1

https://www.lesateliersduvent.org

Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Rennes 35000