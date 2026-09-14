De l’Europe du Nord à l’Arménie Eglise Saint-Denis Mauves-sur-Loire

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 17:00 –

Gratuit : non 5, 10 € prévente, 12€ sur place, gratuit moins de 18 ans https://www.helloasso.com/associations/eva-choeur-de-femmes/evenements/eva-et-l-ensemble-chinar Tout public

Nous avons imaginé un concert partagé entre l’Ensemble Chinar (ensemble de musiques traditionnelles et sacrées d’Arménie) et le chœur de femmes EVA.Plus qu’un simple “concert en 2 parties”, il s’agit d’une véritable rencontre musicale et humaine, pensée comme un moment de résonance entre les voix, les cultures et le lieu qui les accueille.Notre programme mêle chants populaires de l’Europe du Nord à l’Arménie, magnifiés par les compositeurs classiques, voix de femmes, piano, duduk (instrument traditionnel arménien) et violon.Bartok, Brahms, Kodaly, Komitas, Dvorak. Quand la musique populaire devient musique savante.

Eglise Saint-Denis Mauves-sur-Loire 44470

0687086384 https://www.helloasso.com/associations/eva-choeur-de-femmes/evenements/eva-et-l-ensemble-chinar



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