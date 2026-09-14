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De l’Europe du Nord à l’Arménie Eglise Saint-Denis Mauves-sur-Loire

dimanche 4 octobre 2026 · Eglise Saint-Denis · Mauves-sur-Loire

De l’Europe du Nord à l’Arménie Eglise Saint-Denis Mauves-sur-Loire

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
17:00
Lieu
Eglise Saint-Denis
Adresse
14 Place de l'Eglise 44470
Ville
44470 Mauves-sur-Loire
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5, 10 € prévente, 12€ sur place, gratuit moins de 18 ans https://www.helloasso.com/associations/eva-choeur-de-femmes/evenements/eva-et-l-ensemble-chinar

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 17:00 –
Gratuit : non 5, 10 € prévente, 12€ sur place, gratuit moins de 18 ans https://www.helloasso.com/associations/eva-choeur-de-femmes/evenements/eva-et-l-ensemble-chinar Tout public 

Nous avons imaginé un concert partagé entre l’Ensemble Chinar (ensemble de musiques traditionnelles et sacrées d’Arménie) et le chœur de femmes EVA.Plus qu’un simple “concert en 2 parties”, il s’agit d’une véritable rencontre musicale et humaine, pensée comme un moment de résonance entre les voix, les cultures et le lieu qui les accueille.Notre programme mêle chants populaires de l’Europe du Nord à l’Arménie, magnifiés par les compositeurs classiques, voix de femmes, piano, duduk (instrument traditionnel arménien) et violon.Bartok, Brahms, Kodaly, Komitas, Dvorak. Quand la musique populaire devient musique savante.

Eglise Saint-Denis Mauves-sur-Loire 44470
0687086384 https://www.helloasso.com/associations/eva-choeur-de-femmes/evenements/eva-et-l-ensemble-chinar


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