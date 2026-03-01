Car l’arrachement à la terre

d’origine peut devenir, chez certains une source de liberté. Celle de penser,

de s’exprimer et de créer.

De l’exil à la liberté, lecture théâtralisée par les étudiants du

Conservatoire de Nadia et Lili Boulanger

Dans le cadre du Printemps des Poètes 2026, les élèves de cycles théâtre du Conservatoire Nadia et Lili Boulanger vous proposeront des lectures de textes autour de l’exil et de la liberté.

Le samedi 21 mars 2026

de 19h00 à 20h15

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Date(s) : 2026-03-21T19:00:00+02:00_2026-03-21T20:15:00+02:00

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/de-lexil-la-liberte-0



