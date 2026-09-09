De l’herbologie à l’herboristerie | Présentation et échange avec Laurent Morinière l’Archipel Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

De l’herbologie à l’herboristerie | Présentation et échange avec Laurent Morinière

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Science Infuse

Depuis les origines du monde, le règne végétal accompagne silencieusement l’histoire de la Terre et celle des êtres humains.

Très tôt, les hommes ont observé les plantes qui les entouraient. En regardant les animaux se soigner instinctivement ou en expérimentant eux-mêmes les effets des feuilles, des racines et des fleurs, ils ont découvert que certaines pouvaient calmer la douleur, favoriser le sommeil, cicatriser les blessures ou soulager les maladies. Ainsi est née une connaissance transmise de génération en génération, mêlant intuition, expérience et traditions orales.

Laurent Morinière vous propose de parcourir ce chemin du vivant dans le cadre de ce nouveaux rendez-vous de la Médiathèque. Formé et certifié par l’école Bretonne d’herboristerie, herboriste de comptoir à Fouesnant, il parcourra l’évolution de notre relation aux plantes , des pratiques autour de la préparation, et du conseil de plantes médicinales. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement De l’herbologie à l’herboristerie | Présentation et échange avec Laurent Morinière Fouesnant a été mis à jour le 2026-09-09 par OT FOUESNANT LES GLENAN