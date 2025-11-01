De l’Hêtre à l’Être Espace jean vilar Arcueil Arcueil

De l’Hêtre à l’Être 6 et 7 mai 2026 Espace jean vilar Arcueil Val-de-Marne

Tarif : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:30:00 – 2026-05-06T15:30:00

Fin : 2026-05-07T14:00:00 – 2026-05-07T15:00:00

Second volet d’un diptyque sur la symbolique de l’arbre comme être vital pour notre écosystème, la nouvelle création de la compagnie ACTA se synchronise à nouveau au vivant.

Comme dans Le chant de l’arbre, le médium est la danse qui s’inspire des mouvements de l’arbre. Les compositions sonores et les images projetées évoquent le monde caché de la forêt.

De l’Hêtre à l’Être guide les enfants vers une compréhension poétique et artistique de l’évolution du vivant, de la nécessité dy prêter attention, et d’en prendre soin.

Infos et réservations : https://www.arcueil.fr/demarches-et-services/culture/espace-jean-vilar/

Espace jean vilar Arcueil 1 Rue Paul Signac, 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@acta95.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 92 46 81 »}] [{« link »: « https://www.arcueil.fr/demarches-et-services/culture/espace-jean-vilar/ »}]

Compagnie ACTA – Laurent Dupont danse musique

Clémence Bélénus