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De l’histoire à l’image Bibliothèque de la Manufacture Nantes

mercredi 18 novembre 2026 · Bibliothèque de la Manufacture · Nantes

De l’histoire à l’image Bibliothèque de la Manufacture Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Bibliothèque de la Manufacture
Adresse
6 Cour Jules Durand
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 18:30 –
Gratuit : oui  Adulte 

Comment adapter une fiction, un essai vers la bande dessinée ?Rencontre avec l’auteur Glen Chapron et le dessinateur Benjamin AdamL’auteur de La Veuve, bande dessinée adaptée du roman éponyme de Gil Adamson et le dessinateur de la bande dessinée Capital et Idéologie, d’après l’essai de Thomas Piketty, évoqueront ce qui participe au processus de création dans l’adaptation d’un roman ou d’un essai vers la bande dessinée.

Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/


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