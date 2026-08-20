De l’histoire à l’image Bibliothèque de la Manufacture Nantes
mercredi 18 novembre 2026 · Bibliothèque de la Manufacture · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 18:30 –
Gratuit : oui Adulte
Comment adapter une fiction, un essai vers la bande dessinée ?Rencontre avec l’auteur Glen Chapron et le dessinateur Benjamin AdamL’auteur de La Veuve, bande dessinée adaptée du roman éponyme de Gil Adamson et le dessinateur de la bande dessinée Capital et Idéologie, d’après l’essai de Thomas Piketty, évoqueront ce qui participe au processus de création dans l’adaptation d’un roman ou d’un essai vers la bande dessinée.
Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/
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