De l’hôpital Sainte Marthe au Campus Hannah Arendt – 700 ans d’histoire à Avignon Université Avignon Université Avignon

De l’hôpital Sainte Marthe au Campus Hannah Arendt – 700 ans d’histoire à Avignon Université Samedi 20 septembre, 14h00 Avignon Université Vaucluse

entrée libre – réservation conseillée

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

15h/16h

Immersion dans la pharmacie : Démonstration de visite virtuelle par Cartosphère (en résidence Villa Créative)

14h/18h

visites guidées du campus et de la pharmacie

Sur inscription à mission-culture@univ-avignon.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

Avignon Université