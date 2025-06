Paris

Dans Etudes sur l’hystérie, Freud et Breuer indiquent que le symptôme de l’hystérique est une forme de « symbolisation somatique » : son corps est inscription d’un langage. Le travail de Hedwig Houben autour de cette « main indomptable » n’est pas sans évoquer les symbolisations somatiques des hystériques de Freud, telles que la paralysie à la jambe d’Elizabeth von R. ou l’aphonie de Dora. Or, le symptôme hystérique est une forme de traduction dont les enjeux inconscients témoignent de la situation spécifique des femmes au tournant du XXème siècle en Occident. S’il apparait ainsi comme une langue c’est qu’il permet de dire dans le corps ce que les conditions sociales empêchent d’énoncer. Il n’est donc pas étonnant que certaines féministes des années 1970 en France aient revendiqué la figure de l’hystérique car elle témoigne du caractère indissociable du psychique et du somatique, de l’intime et du politique. A partir d’extraits d’écrivaines de la décennie telles que Monique Wittig et Hélène Cixous nous réfléchirons dans cette conférence aux relations entre corps, art et écriture dans une perspective féministe.

Sofia Batko (LEGS) est titulaire d’un master de philosophie de l’Université PSL et d’un master de psychanalyse de l’Université Paris Cité. Elle termine actuellement un doctorat en études de genre et philosophie à l’Université Paris 8. Sa thèse porte sur la réinvention de l’amour dans le féminisme français des années 1970, en particulier dans la littérature de Monique Wittig et d’Hélène Cixous, à partir d’une lecture de l’enseignement de J. Lacan. Ses recherches se situent à l’intersection de la philosophie et la psychanalyse avec un intérêt particulier pour les questions liées au genre et aux sexualités. Elle est l’autrice de l’article Quelques pistes pour une relecture féministe de la figure de l’hystérique dans la psychanalyse publié dans la revue Psychologies, genre et société.

Bétonsalon 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France +33.(0)1.45.84.17.56 https://www.betonsalon.net/ https://www.instagram.com/betonsalon/?hl=fr Bétonsalon développe ses activités de manière collaborative avec des organisations locales, nationales ou internationales. La programmation comprend des expositions monographiques ou collectives d’artistes émergent·es, réémergent·es, confirmé·es ou oublié·es, des événements pluridisciplinaires avec la meilleure qualité d’écoute et d’échanges possible, des actions de médiation et des recherches sur les pédagogies expérimentales, des résidences de recherche et de création, des projets hors les murs qui se tissent avec des publics et des structures de proximité, des actions encore non répertoriées. Bétonsalon est une association à but non lucratif créée en 2003. Situé au sein du campus de l’Université Paris-Cité, dans le 13e arrondissement depuis 2007, Bétonsalon – centre d’art et de recherche bénéficie du soutien de la Ville de Paris, de la direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – ministère de la Culture et de la Région Île-de-France, avec la collaboration de Université Paris Cité. Bétonsalon est un établissement culturel de la Ville de Paris et est labélisé Centre d’art contemporain d’intérêt national par le ministère de la Culture. Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines

Face aux Grands Moulins de Paris sur le campus de l’Université de Paris

F- 75013 Paris

Vue de la performance « The Untamable Hand » d’Hedwig Houben, Bétonsalon – centre d’art et de recherche, Paris, 2025. Photo: Bas Schevers