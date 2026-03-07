« De l’I.ntelligence A.rtificielle à l’A.ssI.ette » – Conférence par Xavier AIMÉ Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 14:30 – 16:00

De la fourche à la fourchette, l’intelligence artificielle transforme déjà notre manière de produire, cuisiner et imaginer la nourriture d’aujourd’hui et de demain. Cette conférence propose un petit voyage à travers ces mutations. L’IA qui aide aujourd’hui les agriculteurs à optimiser les cultures ou détecter les maladies des plantes. Les chefs cuisiniers et pâtissiers qui s’en emparent pour stimuler leur créativité, comme le concours “Pâtisserie 3.0” présidé par Pierre Hermé où des desserts sont conçus à partir d’images générées par IA, jusqu’à son usage à la maison pour inventer des recettes avec ce que l’on a dans le frigo. Xavier Aimé partagera aussi son expérience personnelle. Comment il utilise l’IA comme un véritable second en cuisine pour concevoir ses créations, tester des idées ou travailler le visuel des plats. Avec plus de 25 ans d’expérience en informatique, Xavier Aimé est formateur et chercheur spécialisé en ingénierie des connaissances. Son travail se concentre sur la modélisation des connaissances, à l’intersection de l’informatique et des psychologies (cognitives, neuro et sociale). Son objectif est d’explorer toutes les facettes de la mémoire, qu’elle soit individuelle, collective, saine ou pathologique (cognitives, neuro et sociale).Enseignant depuis plus de 20 ans, il a partagé son savoir dans divers établissements d’enseignement supérieur, innovant dans l’enseignement à distance grâce aux IA génératives. Reconnu comme formateur et conférencier sur ChatGPT et les IA génératives, il transmet ses connaissances à des publics variés, des citoyens aux professionnels, avec une vision pragmatique de l’essor de l’IA.Titulaire de CAP en pâtisserie, cuisine, et chocolat et d’une mention complémentaire en pâtisserie, il est également pâtissier traiteur dans sa société « Les Arts à Table ».

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

