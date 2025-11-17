De l’idée à l’étiquette : découverte d’un savoir-faire local 72 ROUTE DE LA ZONE INDUSTRIELLE, 50430 lessay Lessay

De l’idée à l’étiquette : découverte d’un savoir-faire local Lundi 17 novembre, 09h30 72 ROUTE DE LA ZONE INDUSTRIELLE, 50430 lessay Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T09:30:00 – 2025-11-17T12:00:00

Fin : 2025-11-17T09:30:00 – 2025-11-17T12:00:00

ETIQ Normandie à Lessay ouvre ses portes à l’occasion de la Semaine de l’Industrie, en partenariat avec la Mission Locale. Cette visite permettra à des jeunes, demandeurs d’emploi et publics en reconversion de découvrir l’univers de la fabrication d’étiquettes, un secteur innovant et essentiel à l’agroalimentaire.

Au programme : immersion au cœur des ateliers, présentation des différentes étapes de production et échanges avec les équipes d’ETIQ Normandie, reconnue pour la qualité et la précision de son savoir-faire.

L’événement s’inscrit dans une démarche de mixité des métiers et de valorisation des savoir-faire industriels. Il vise à faire découvrir la diversité des parcours professionnels possibles dans l’industrie locale et à susciter des vocations, en mettant en avant les opportunités d’emploi et de formation offertes sur le territoire.

