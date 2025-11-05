De l’idée au packaging – Découverte d’un savoir-faire local 43 RTE DE LA ZONE INDUSTRIELLE 50430 LESSAY Lessay

De l'idée au packaging – Découverte d'un savoir-faire local
Mercredi 5 novembre, 09h00
43 RTE DE LA ZONE INDUSTRIELLE
50430 LESSAY
Manche

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, l’entreprise Hélios ouvre ses portes pour faire découvrir son univers et ses métiers. Spécialisée dans la fabrication d’étiquettes pour l’agroalimentaire, Hélios met en avant le savoir-faire local et les compétences techniques qui se cachent derrière chaque produit.

Organisée en partenariat avec la Mission Locale et France Travail, cette visite s’adresse aux jeunes et demandeurs d’emploi souhaitant mieux connaître les opportunités offertes par l’industrie. Au programme : une présentation de l’entreprise, la découverte des différentes étapes de production et des échanges avec les professionnels qui font vivre ce secteur dynamique.

Cette immersion concrète permet d’explorer la diversité des métiers industriels – de la conception à l’impression – et de valoriser les perspectives d’emploi sur le territoire. Une belle occasion de changer de regard sur l’industrie et de faire naître des vocations !

