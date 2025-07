De l’Ile Noire au Mont Brun Eglise Notre Dame de Nazareth Buis-les-Baronnies

De l’Ile Noire au Mont Brun Eglise Notre Dame de Nazareth Buis-les-Baronnies samedi 26 juillet 2025.

De l’Ile Noire au Mont Brun

Eglise Notre Dame de Nazareth 2 Rue des Quiastres Buis-les-Baronnies Drôme

Début : Samedi 2025-07-26 18:30:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Chants et mélodies de Provence et d’Ecosse, interprétées par Delfine.

Eglise Notre Dame de Nazareth 2 Rue des Quiastres Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes delfinecosse@gmail.com

English :

Songs and melodies from Provence and Scotland, performed by Delfine.

German :

Lieder und Melodien aus der Provence und aus Schottland, vorgetragen von Delfine.

Italiano :

Canzoni e melodie provenzali e scozzesi, eseguite da Delfine.

Espanol :

Canciones y melodías de Provenza y Escocia, interpretadas por Delfine.

