De l’impossibilité d’oublier la mer Maison de l’architecture de Franche-Comté Besançon

De l’impossibilité d’oublier la mer

Maison de l’architecture de Franche-Comté 2 Rue de Pontarlier Besançon Doubs

Début : 2025-10-17 08:30:00

fin : 2025-11-10 12:30:00

Vernissage le vendredi 17 octobre 2025 à 18h30 en présence de l’artiste.

Habiter au quotidien, habiter un milieu, habiter la terre… La Maison de l’Architecture propose avec Anamnèse jurassienne , premier volet de cette exposition, un regard sur notre territoire, une attention portée l’environnement. À la recherche de l’eau, la photographe parcourt le massif jurassien et en montre les traces celles encore présentes et visibles aujourd’hui comme celles d’une eau disparue qui a sculpté le paysage.

Dans les projets photographiques de Elisa Murcia-Artengo, il y a des sujets constants autour de l’origine, de la mémoire et de l’identité, de l’exil et de la frontière, comme des mouvements “pendulaires”.

—Rester—Partir—

—S’enraciner—Transiter—

L’exposition se poursuit avec le second volet Anhydre quelques pas plus loin, à la Galerie d’Art contemporain Les 2 Portes, au 11 rue de Pontarlier. Vernissage simultané le 17 octobre 2025.

Rencontre Le Doubs dans l’art avec Walter Tschopp, ancien conservateur du Musée d’art et d’histoire de Neuchatel, le jeudi 6 novembre 2025 à 18h30 à la Maison de l’Architecture.

Elisa Murcia-Artengo. (Alicante, 1985).

Vit et travaille entre la Suisse, la France et l’Espagne.

De nationalité espagnole, elle a suivi plusieurs formations dans la création artistique contemporaine (spécialité photographie) aux Beaux-Arts de Barcelone. Elle y débute sa carrière professionnelle en 2006 en tant qu’artiste photographe, et technicienne en conservation photographique, activités qu’elle exerce toujours aujourd’hui. Par la suite, elle a vécu deux ans à Besançon jusqu’en novembre 2012, avant de s’installer à Genève. En 2019 elle déménage définitivement à Lausanne tout en gardant un lien fort à Besançon où elle a basé sont atelier artistique.

En parallèle de son travail artistique, elle répond à différentes commande pour des manifestations culturelles, des photographies d’architecture ou des portraits.

Elle effectue également des missions en relation avec la conservation photographique pour des institutions publiques suisses, notamment Photo Elysée, le Musée historique de Lausanne, la Bibliothèque de Genève (BGU) ou la BCU de Lausanne et de Fribourg.

En 2014 elle a fondé les “Éditions Trompeloeil” afin de publier ses travaux en sous forme de livres d’artiste en micro-édition. Elle a participé à de nombreuses expositions collectives et individuelles, effectué quelques résidences artistiques et pédagogiques, et a été publié dans différentes revues.

Le travail de Elisa Murcia Artengo, séries photographiques et livres, est présent dans des collections d’institutions publiques et privées. .

Maison de l’architecture de Franche-Comté 2 Rue de Pontarlier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 83 40 60 contact@maisondelarchi-fc.fr

